Простояла 2 часа: жительница Новосибирска пожаловалась на очередь за школьной формой

За формой была очередь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Новосибирска пожаловалась на огромную очередь за школьной формой. По словам женщины, она простояла в ней два часа.

- Фирма, которая предоставляет форму, сказала, что привезет ее в школу. Сначала нам сказали подойти к 16:00, но в тот момент ее не привезли. В итоге мы пришли к 8 вечера и стояли в очереди, - рассказала КП-Новосибирск мама одного из школьников.

Как говорит сибирячка, форму они смогли получить только около 10 вечера. Женщина утверждает, что ее очень медленно выдавали.

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