В Новосибирске рядом с многоэтажкой нашли мёртвого мужчину. Источник фото: «ACT-54 Black»

Утром 28 августа в Новосибирске жителей дома по улице Доватора, 29/1 напугало лежащее на земле тело мужчины. Новосибирцы рассказали о ЧП в телеграм-канале ACT-54 Black. По информации автора поста, тело пролежало под окнами дома с восьми утра.

В Следственном комитете по Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали данный факт.

- Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в днем 28 августа на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Дзержинском районе тела 72-летнего мужчины. Следователем изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Новосибирск в СКР региона.

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