В Новосибирске 14-летний подросток на питбайке столкнулся с «Маздой»

В Новосибирске подросток на питбайке столкнулся с иномаркой. Фото: "Дороги с Кузнецовым"
В Новосибирске подросток на питбайке столкнулся с иномаркой. ДТП случилось вечером 28 августа в Калининском районе города.
— В 15:55 на улице Богдана Хмельницкого 14-летний подросток на питбайке «Эндуро» столкнулся с автомобилем «Мазда 3», за рулем которого был 50-летний водитель, который сбросил скорость перед пешеходным переходом и пропускал людей, — сообщает телеграм-канал «Дороги с Кузнецовым».
Пострадавшего в ДТП подростка доставили в больницу с переломами. На месте аварии работал экипаж ДПС.
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