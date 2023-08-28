В Новосибирске завершили поиски пропавшего месяц назад мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске завершили поиски 48-летнего Евгения Александровича Роднаева. Его местонахождение было неизсветстно с 27 июля.

- Найден, погиб, - говорится в сообщении поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

В Следственном комитете по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт гибели мужчины.

- Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в вечернее время 26 августа на территории Дзержинского района тела мужчины. Следователем изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Новосибирск в СКР региона.

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