В Новосибирске завершили поиски пропавшего месяц назад мужчины.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске завершили поиски 48-летнего Евгения Александровича Роднаева. Его местонахождение было неизсветстно с 27 июля.
- Найден, погиб, - говорится в сообщении поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».
В Следственном комитете по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт гибели мужчины.
- Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в вечернее время 26 августа на территории Дзержинского района тела мужчины. Следователем изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Новосибирск в СКР региона.
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