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НовостиПроисшествия28 августа 2023 12:12

В Новосибирске завершили поиски пропавшего месяц назад мужчины

В Новосибирске завершили поиски пропавшего 27 июля мужчины
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске завершили поиски пропавшего месяц назад мужчины.

В Новосибирске завершили поиски пропавшего месяц назад мужчины.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске завершили поиски 48-летнего Евгения Александровича Роднаева. Его местонахождение было неизсветстно с 27 июля.

- Найден, погиб, - говорится в сообщении поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

В Следственном комитете по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт гибели мужчины.

- Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в вечернее время 26 августа на территории Дзержинского района тела мужчины. Следователем изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Новосибирск в СКР региона.

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