Под Новосибирском зафиксировали рост заболеваемости сифилисом на 33%. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бердске Новосибирской области медики зафиксировали рост числа заболевших сифилисом и другими половыми инфекциями. Прирост в 2022 году составил 33%.

По информации издания «Бердск онлайн», за первые шесть месяцев 2023 года в городе выявили 72 случая инфицирования.

Рост случаев заражения половыми инфекциями специалисты объясняют несколькими факторами. Во-первых, естественной цикличностью вирусов со вспышками каждые 15-20 лет. Во-вторых, в данном процессе играет роль миграция. И, наконец, оказывает влияние отложенная диагностика.

О росте заболеваемости сифилисом в Новосибирской области медики начали говорить в мае 2023 года. Болезнь передается половым путем. К заражению приводят случайные связи, незащищенный секс. Крайне маловероятны бытовые и профессиональные пути заражения. Их в НСО не фиксируют уже много лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber