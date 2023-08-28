Под Новосибирском зафиксировали рост заболеваемости сифилисом на 33%.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Бердске Новосибирской области медики зафиксировали рост числа заболевших сифилисом и другими половыми инфекциями. Прирост в 2022 году составил 33%.
По информации издания «Бердск онлайн», за первые шесть месяцев 2023 года в городе выявили 72 случая инфицирования.
Рост случаев заражения половыми инфекциями специалисты объясняют несколькими факторами. Во-первых, естественной цикличностью вирусов со вспышками каждые 15-20 лет. Во-вторых, в данном процессе играет роль миграция. И, наконец, оказывает влияние отложенная диагностика.
О росте заболеваемости сифилисом в Новосибирской области медики начали говорить в мае 2023 года. Болезнь передается половым путем. К заражению приводят случайные связи, незащищенный секс. Крайне маловероятны бытовые и профессиональные пути заражения. Их в НСО не фиксируют уже много лет.
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