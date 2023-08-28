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НовостиПроисшествия28 августа 2023 12:00

Водителя выбросило из машины: под Новосибирском 65-летний мужчина погиб, съехав в кювет на «Ладе»

Под Новосибирском водитель «Лады» погиб, съехав в кювет и перевернувшись
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: "Дороги с Кузнецовым"

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: "Дороги с Кузнецовым"

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла днем 28 августа в Кыштовском районе.

— В 15:30 на 29 километре дороги Кыштовка-Малокрасноярка 65-летний водитель «Лады Гранта» съехал в левый кювет и опрокинулся, — сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

Удар был такой силы, что водителя выбросила из салона — он не был пристегнут. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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