Водителя выбросило из машины: под Новосибирском 65-летний мужчина погиб, съехав в кювет на «Ладе»

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: "Дороги с Кузнецовым"
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла днем 28 августа в Кыштовском районе.
— В 15:30 на 29 километре дороги Кыштовка-Малокрасноярка 65-летний водитель «Лады Гранта» съехал в левый кювет и опрокинулся, — сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».
Удар был такой силы, что водителя выбросила из салона — он не был пристегнут. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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