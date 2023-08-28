Прокурор рассказал, почему оправдали директора новосибирской школы, обвиняемого в распространении порнографии

В деле экс-директора выяснились новые подробности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник уголовно-судебного управления Прокуратуры Новосибирской области Александр Власов рассказал подробности дела экс-директора новосибирской школы, которого обвиняли за распространение листовок с порнографией среди подростков. Напомним, уже в суде прокурор отказался от обвинения и уголовное дело было прекращено.

— В этом деле одним из основных доказательств был ноутбук из кабинета директора, где нашли фрагменты тех самых листовок, которые он якобы распространял. Это было основное доказательство, на котором было построено обвинение, — рассказал КП-Новосибирск Александр Власов. — Но на суде выяснилось, что к этому ноутбуку имели доступ много людей, неограниченный круг людей. И, соответственно, прямых улик не было. Поэтому прокурор обоснованно отказался от обвинения и дело прекратили.

Теперь директор имеет право на реабилитацию, возмещение потерянного дохода и компенсацию морального вреда.

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