Под Новосибирском в пожаре в бревенчатом доме погиб мужчина

В Новосибирской области в пожаре погиб 47-летний мужчина. Источник фото: СКР по Новосибирской области

В поселке Петени Маслянинского района Новосибирской области в результате пожара погиб 47-летний мужчина. Возгорание произошло утром 27 августа в бревенчатом доме на улице Загорская.

- По данныму факту следственными органами СКР по Новосибирской области проводятся доследственные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Известно, что возгорание произошло в 02.16. К прибытию спасателей были обрушены крыша и потолок, сообщили в МЧС региона. Огонь распространился на площади 89 квадратных метров. На его тушение ушло около получаса.

Еще один смертельный пожар произошел в Барабинском районе на станции Кирзинское. Там загорелся частный трехквартирный дом на улице Вокзальная. Когда пожарные прибыли на место ЧП, кровля дома рухнула.

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