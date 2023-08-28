Пробки в Новосибирске вечером 28 августа 2023 сковали оба берега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске вечером 28 августа 2023 сковали оба берега. По данным сервиса 2ГИС, загруженность городских дорог сейчас составляет 9 баллов.

На правом берегу пробки сковали такие улицы как Фабричная, Большевистская, Восход, Красный проспект, Добролюбова, Кирова, Вокзальная магистраль, Октябрьская магистраль, Ипподромская, Военная, Лескова, Орджоникидзе, Фрунзе, проспект Димитрова, Нарымская, Писарева, Учительская и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу заторы образовались на таких улицах как проезд Энергетиков, Станционная, Большая, Ватутина, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Широкая, Титова, Мира, Комсомольская и Петухова.

Застрявшие в пробках горожане стараются не терять оптимизма и шутят в комментариях на 2 ГИС:

— Поделитесь едой, пожалуйста.

— Надо было брать лодку, а не машину.

— Куплю машину в начале пробки, — пишут люди.

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