В Новосибирске пьяный пациент сломал в больнице рентгеновский аппарат

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Были задержаны и переданы в полицию 12 нарушителей. Все они в момент совершения противоправных проступков находились в нетрезвом состоянии.

25 августа в 11.03 бойцы ГБР-74 ГВАРДИИ в магазине Октябрьского района Новосибирска задержали мужчину, выпившего банку пива стоимостью 69 рублей. На предложение оплатить напиток он заявил, что денег у него нет, а свой поступок объяснил тем, что болеет с похмелья и пиво ему было жизненно необходимо в качестве лекарства. «Гвардейцы» передали нарушителя сотрудникам полиции.

26 августа около 10 часов утра в магазине Кировского района два молодых человека взяли с витрины по бутылке водки стоимостью 280 рублей каждая, после чего вышли на улицу, сели на мопед и уехали. Оправившиеся от шока продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. Прибывшим «гвардейцам» они дали подробное описание грабителей и показали записи с камер наблюдения. Объехав соседние улицы, бойцы ГБР-11 обнаружили разыскиваемых воришек примерно в 2 километрах от магазина - в частном жилом секторе на улице Пригородной. Они задержали их и вместе с коллегами из 76-го экипажа ГВАРДИИ доставили в полицию.

27 августа в седьмом часу утра бойцы ГБР-74 принудительно вывели из алкомаркета на улице Гурьевской двух пьяных мужчин, мешавших персоналу работать. Хулиганы, оказавшись на улице, остались недовольны тем, что их вечеринка быстро закончилась. Собираясь вернуться обратно в бар, они попытались напасть на «гвардейцев», но были обезврежены. Позже, когда задержанных осмотрели работники скорой помощи и не обнаружили у них никаких проблем со здоровьем, кроме алкогольного опьянения, их отпустили.

В воскресенье, 27 августа, в 13.18 в магазине на улице Кирова мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял с витрины бутылку водки стоимостью 155 рублей и залпом выпил ее. Затем поставил пустую тару на прилавок и попытался уйти. Он был задержан прибывшими на вызов бойцами ГБР и для дальнейшего разбирательства передан в Октябрьский отдел полиции.

Другого пьяного нарушителя, сломавшего 28 августа в четвертом часу утра в больнице Заельцовского района рентгеновский аппарат, бойцам ГБР-77 пришлось отпустить. В медучреждении решили, что аппарат починят сами, а заявление на хулигана писать не будут. Бойцы ГБР вывели буйного пациента на улицу, но приключение на этом не закончилось. Заявив, что просто так не сдастся, мужчина попытался напасть на «гвардейцев», но был усмирен и отпущен восвояси.