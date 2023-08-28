Названы самые большие зарплаты бюджетников в Новосибирской области за 2023 год

Новосибирскстат рассказал, кто среди работников бюджетных сфер зарабатывает больше всего. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирскстате назвали среднемесячную зарплату работников бюджетных учреждений в Новосибирской области за январь-июнь 2023 года. Все данные указаны до вычета налогов.

В среднем все бюджетники получают 56 182,2 рублей в месяц. В Новосибирске это число ниже — 47 874,9 рублей.

Зарплаты отличаются по сферам деятельности. Так, больше всего получают работники за профессиональную, научную и техническую деятельность — 67 458,3 рублей. На втором месте идут те, кто занимается продажей и ремонтом авто бюджетной сферы — они зарабатывают в месяц в среднем 61 554,9 рублей. На третьем месте — работники сферы культуры, спорта, досуга и развлечений — 60 047,9 рублей.

Меньше всего получают уборщики и мусорщики (30 027,8 рублей в месяц), воспитатели в детских садах (39 236,2 рублей в месяц). На третьем месте сфера обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха — в ней зарабатывают 42 325,7 рублей в месяц.

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