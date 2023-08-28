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НовостиОбщество28 августа 2023 10:49

Названы самые большие зарплаты бюджетников в Новосибирской области за 2023 год

Данными поделился Новосибирскстат
Надежда РЫЖКИНА
Новосибирскстат рассказал, кто среди работников бюджетных сфер зарабатывает больше всего.

Новосибирскстат рассказал, кто среди работников бюджетных сфер зарабатывает больше всего.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирскстате назвали среднемесячную зарплату работников бюджетных учреждений в Новосибирской области за январь-июнь 2023 года. Все данные указаны до вычета налогов.

В среднем все бюджетники получают 56 182,2 рублей в месяц. В Новосибирске это число ниже — 47 874,9 рублей.

Зарплаты отличаются по сферам деятельности. Так, больше всего получают работники за профессиональную, научную и техническую деятельность — 67 458,3 рублей. На втором месте идут те, кто занимается продажей и ремонтом авто бюджетной сферы — они зарабатывают в месяц в среднем 61 554,9 рублей. На третьем месте — работники сферы культуры, спорта, досуга и развлечений — 60 047,9 рублей.

Меньше всего получают уборщики и мусорщики (30 027,8 рублей в месяц), воспитатели в детских садах (39 236,2 рублей в месяц). На третьем месте сфера обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха — в ней зарабатывают 42 325,7 рублей в месяц.

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