Более 6000 дополнительных школьных мест созданы в Новосибирской области к новому учебному году

В правительстве региона обсудили готовность учебных учреждений к 1 сентября. Фото: Правительство НСО

Новосибирская область готова к началу нового учебного года. Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы готовности системы образования региона к новому учебному году в ходе оперативного совещания в Правительстве области.

В Новом учебном году в регионе будут работать 1676 организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей.

372 тысячи школьников будут обучаться в 966 школах, лицеях и гимназиях. Из 49 700 — первоклассники. 127 800 дошкольников пойдут в 592 садика. 190 тысяч детей будут ходить на занятия в учреждения допобразования.

В этом году впервые откроют свои двери для учеников две новые школы. Одна — на улице Крылова, рассчитанная на 249 мест, а вторая — на улице Большевистской, рассчитанная на 825 мест. Обе школы были построены в рамках нацпроектов.

Кроме строительства новых школ, чтобы увеличить количество мест для учащихся, в регионе занимаются перепрофилированием помещений в уже действующих учреждениях. Площади, ранее не использующиеся как учебные классы, оснащают всем необходимым оборудованием для проведения занятий. Так, в 2023 году открыли 5074 допместа.

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