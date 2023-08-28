«Пока погода позволяет»: голый новосибирец уверенно прошелся по улицам в Ленинском районе

Новосибирцев возмутил голый мужчина, прогулявшийся по улицам. Фото: Телеграм-канал ACT-54 Black.

В Ленинском районе Новосибирска 28 августа заметили странного прохожего. Он выделялся из толпы внешним видом – шел по улице абсолютно голым. Очевидцы сняли его на видео.

– Адам прогулялся по улицам Ленинского района. Сначала мужчина на Блюхера помылся в луже, а затем не дал автохамке прокатиться по тротуару на проспекте Карла Маркса, – рассказали в телеграм-канале ACT-54 Black.

Известно, что новосибирцы вызвали полицию. Правоохранители задержали голого гражданина и доставили в отдел для разбирательств.

Комментаторы не удивились голому прохожему. Некоторые сочли, что у психически нестабильных людей началось осеннее обострение. Кто-то отнесся к увиденному с юмором:

– Гуляет так, пока погода позволяет, – пошутили новосибирцы.

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