«Пока погода позволяет»: голый новосибирец уверенно прошелся по улицам в Ленинском районе

Новосибирцев возмутил голый мужчина, прогулявшийся по улицам. Фото: Телеграм-канал ACT-54 Black.
В Ленинском районе Новосибирска 28 августа заметили странного прохожего. Он выделялся из толпы внешним видом – шел по улице абсолютно голым. Очевидцы сняли его на видео.
– Адам прогулялся по улицам Ленинского района. Сначала мужчина на Блюхера помылся в луже, а затем не дал автохамке прокатиться по тротуару на проспекте Карла Маркса, – рассказали в телеграм-канале ACT-54 Black.
Известно, что новосибирцы вызвали полицию. Правоохранители задержали голого гражданина и доставили в отдел для разбирательств.
Комментаторы не удивились голому прохожему. Некоторые сочли, что у психически нестабильных людей началось осеннее обострение. Кто-то отнесся к увиденному с юмором:
– Гуляет так, пока погода позволяет, – пошутили новосибирцы.
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