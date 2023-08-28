Козы бродят по огородам: новосибирцы пожаловались на соседа, сделавшего ферму и незаконную гостиницу

Козы часто убегают за ограду. Фото: Предоставлено читателями «Царьград Новосибирск».

В Новосибирском районе дачники, чьи участки расположены в обществах «Путеец» и «Аист» в Берёзовском сельсовете, не могут найти управу на соседа, который пасет коз со своей фермы на чужих участках.

— В «Аисте» предприимчивый мужчина развёл стадо коз и овец, за которыми никто не следит, и они бесхозно слоняются по округе, заходят на чужие участки и съедают урожай. Изредка территорию мужчина огорадивает с помощью электропастуха, стадо в таком случае охраняют два алабая. Но соседей это все равно не спасает, — сообщает «Царьград Новосибирск».

На дачном участке появилась и незаконная гостиница. Фото: Предоставлено читателями «Царьград Новосибирск».

В СНТ «Путеец» фермер построил незаконно построил четырехэтажный дом, из которого решил сделать гостиницу. Нашлись и постояльцы — строители СКИФ.

Местные жители отправили жалобы в районную администрацию и в правительство Новосибирской области. В СНТ уже побывали представители МЧС и кадастровой службы. И те, и другие заметили нарушения и пообещали прислать жителям официальные ответы. Они могут понадобиться для обращения в суд о признании постройки незаконной и её сносе.

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