Жителю Новосибирской области дали 10 лет колонии за убийство жены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Новосибирской области приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство жены. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

- Собранные Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю города Куйбышева, - говорится в сообщении суда.

Убийство произошло в январе 2023 года. В один из дней 31-летний подсудимый и его 32-летняя супруга пили алкоголь в квартире в Куйбышеве. В какой-то момент между ними завязалась ссора. В порыве гнева супруг начал бить жену. В общей сложности он нанес порядка 66 ударов руками и ногами. Женщина умерла на месте происшествия.

Мужчину осудили по статье «Убийство». Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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