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НовостиПроисшествия28 августа 2023 9:05

Жителю Новосибирской области дали 10 лет колонии за убийство жены

Жителя Новосибирской области осудили за убийство жены
Полина ШЕВЧЕНКО
Жителю Новосибирской области дали 10 лет колонии за убийство жены.

Жителю Новосибирской области дали 10 лет колонии за убийство жены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Новосибирской области приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство жены. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

- Собранные Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю города Куйбышева, - говорится в сообщении суда.

Убийство произошло в январе 2023 года. В один из дней 31-летний подсудимый и его 32-летняя супруга пили алкоголь в квартире в Куйбышеве. В какой-то момент между ними завязалась ссора. В порыве гнева супруг начал бить жену. В общей сложности он нанес порядка 66 ударов руками и ногами. Женщина умерла на месте происшествия.

Мужчину осудили по статье «Убийство». Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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