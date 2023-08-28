В Новосибирской области в Оби выявили много зараженной описторхозом рыбы

В Оби оказалось слишком много зараженной описторхами рыбы.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске выявили высокое содержание зараженной описторхозом рыбы в Оби. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
— Было проверено две партии рыбы язь. В первой было заражено описторхозом 50% рыбы, а во второй – весь улов, — сообщает пресс-служба ведомства.
Жителей просят не употреблять рыбу, выловленную в реке.
Описторхоз – самое распространенное заболевание паразитами, которое передается через рыбу. Оно поражает желчевыводящие протоки, желчный пузырь и протоки поджелудочной железы. Кроме болей в животе и повышения температуры тела, у больных появляются высыпания на коже.
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