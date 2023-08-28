В Новосибирской области в Оби выявили много зараженной описторхозом рыбы

В Оби оказалось слишком много зараженной описторхами рыбы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске выявили высокое содержание зараженной описторхозом рыбы в Оби. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

— Было проверено две партии рыбы язь. В первой было заражено описторхозом 50% рыбы, а во второй – весь улов, — сообщает пресс-служба ведомства.

Жителей просят не употреблять рыбу, выловленную в реке.

Описторхоз – самое распространенное заболевание паразитами, которое передается через рыбу. Оно поражает желчевыводящие протоки, желчный пузырь и протоки поджелудочной железы. Кроме болей в животе и повышения температуры тела, у больных появляются высыпания на коже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер