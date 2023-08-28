В Новосибирске оставили в СИЗО экс-полицейских, обвиняемых в убийстве школьницы

Суд оставил в СИЗО экс-полицейских за убийство девочки 13-летней давности. Фото: отдел полиции Усть-Тарский. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске областной суд оставил в СИЗО экс-полицейских, обвиняемых в убийстве Наташи Матюхиной. Преступление 13 лет оставалось нераскрытым. На след извергов, расправившихся с ребенком, вышли в 2023 году, после чего дело возобновили. Подозреваемых задержали. А 1 августа им избрали меру пресечения.

Адвокаты подозреваемого Алексея Бороздина и обвиняемых Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева и Александра Кунца подали апелляцию. Однако ее Новосибирской областной суд не удовлетворил.

– Кунц, Кудрявцев и Бартоломей пробудут в СИЗО до 18 сентября, Броздин - до 9 октября 2023 года, – сообщает Новосибирской областной суд.

Напомним, в роковой день 2010 года Наташа возвращалась домой из сельского клуба. Ее провожала подружка. На перекрестке девочки разошлись. Известно, что школьница не дошла до дома 300 метров - бесследно исчезла. По версии следствия и суда, ее сбил экс-полицейский. Он был в машине с коллегой. За руль сел пьяным. Сбитую девочку, еще живую, они затолкали в машину. А потом расправились с ней вместе со своим начальником. А от тела ребенка избавились.

Ранее КП-Новосибирск писала, как новосибирское село 13 лет скрывало страшную тайну об убийстве девочки.

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