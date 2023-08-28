В Барнауле прошло первое собрание классных руководителей Алтайского края. Источник фото: «Вечерний Барнаул»

В Алтайском институте развития образования имени А. М. Топорова состоялась Ассамблея классных руководителей, сообщает издание «Вечерний Барнаул». Она собрала более 150 педагогов из 12 городов и 25 районов.

Собрание проходило в течение двх дней. За это время педагоги Алтайского края смогли принять участие в мастер-классах, творческих лабораториях, круглых столах и дискуссиях.

— В ассамблее принимают участие призеры и лауреаты региональных этапов конкурса на лучшую разработку воспитательного мероприятия. Это педагоги, которые отличаются нестандартным мышлением, даже в сложных условиях способные найти подход, который позволил бы получить замечательный результат, — рассказала декан факультета воспитания и социализации АИРО Елена Лопуга.

Мероприятие намерены проводить ежегодно.

В рамках ассамблеи педагоги обсудили укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторического наследия России, формирование единого образовательного и воспитательного пространства, военно-патриотическое воспитание и другие аспекты.

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