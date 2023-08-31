В Новосибирске женщина потребовала 400 тысяч рублей за перелом грудины в ДТП

Потерпевшая провела несколько недель в больнице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сибирячка судится с владельцем автомобиля и водителем, который устроил ДТП. В нем пострадавшая получила перелом грудины. Подробности иска рассказали в прокуратуре Заельцовского района.

ДТП случилось 20 мая 2022 года возле дома по улице Зареченская, 27. По данным ГИБДД, 44-летняя Марина на «Тойоте Корона» врезалась в «Тойоту Королла Филдер» под управлением 38-летней Елены. Елена попала в больницу с переломом грудины. Травму врачи оценили, как тяжкий вред здоровью.

Виновником ДТП признали Марину на «Тойоте Корона», уголовное дело возбуждать не стали. Но владельцем «Тойота Корона» оказалась другая женщина и потерпевшая подала иск к ней.

- В иске сообщается, что по закону, независимо от вины водителя, владелец компенсирует моральный вред, если вред жизни и здоровью причинен источником повышенной опасности. Истец попросила суд взыскать с владелицы авто более 400 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер