Искала кота, а нашла Плюшу: в Новосибирске кошка вернулась домой спустя 2 месяца. Фото: предоставлено Татьяной.

В Новосибирске сбежавшая из дома кошка нашлась спустя 2 месяца. Вернуться домой ей удалось чудесным образом. Ее нашли вместо другого кота и передали благодарной хозяйке. Эту историю КП-Новосибирск рассказала жительница Новосибирска Татьяна, которая спасла усатую.

По словам женщины, в чате жилмассива «Восход» она увидела объявление о том, что местный житель увидел у дома кота с поврежденным ухом. Его семья хотела помочь коту, но когда жена сибиряка спустилась, то животное уже убежало. Неравнодушная сибирячка, увидевшая это сообщение в чате, решила помочь в поисках. И 27 июля вышла из дома, чтобы отыскать потеряшку.

— Решила сначала поискать в кустах. Вот только из них ко мне вышла красивая кошка, а не кот. Она проводила меня до подъезда, доехала со мной на лифте до этажа. Утром мы отвезли ее в клинику. Там подтвердили, что кошка домашняя. Вечером 28 июля расклеили объявления. В этот же день ее забрали. Как оказалось, кошку зовут Плюша. Ее поисками занимались целых 2 месяца. Хозяйка ждала ее до конца, — сообщила КП-Новосибирск Татьяна, которая нашла кошку.

Оказалось, что Плюша выпрыгнула из окна второго этажа еще 27 мая. Девочка испугалась звука машин и убежала в неизвестном направлении.

Волонтеры фонда помощи животным «Варежка» рассказали, что делать, если вы нашли кота или собаку. В таком случае сфотографируйте находку, чтобы было видны отличительные признаки После разместите пост с животным в пабликах вашего города. Позаботьтесь о животном, пока с вами не свяжется хозяин. Также убедитесь, что именно этот человек является владельцем животного .

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