47-летний мужчина погиб на пожаре в частном в Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смертельный пожар произошел в Барабинском районе на станции Кирзинское. Там загорелся частный трехквартирный дом на улице Вокзальная. Когда пожарные прибыли на место ЧП, кровля дома рухнула.

– За 33 минуты пламя локализовали на общей площади 120 квадратных метров. Еще через 7 минут специалисты объявили о ликвидации открытого горения, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Во время разбора обгоревших конструкция пожарные нашли тело 47-летнего мужчины.

Причину смертельного ЧП установят дознаватели МЧС.

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