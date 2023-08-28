47-летний мужчина погиб на пожаре в частном в Новосибирской области.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Смертельный пожар произошел в Барабинском районе на станции Кирзинское. Там загорелся частный трехквартирный дом на улице Вокзальная. Когда пожарные прибыли на место ЧП, кровля дома рухнула.
– За 33 минуты пламя локализовали на общей площади 120 квадратных метров. Еще через 7 минут специалисты объявили о ликвидации открытого горения, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Во время разбора обгоревших конструкция пожарные нашли тело 47-летнего мужчины.
Причину смертельного ЧП установят дознаватели МЧС.
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