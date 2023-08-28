В Новосибирске отец потребовал 3 миллиона за убийство 6-летнего сына в Кудряшах

Отец подал в суд на бывшего инспектора ПДН, но ответчик ненадлежащий. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске отец убитого 6-летнего ребенка Закир Мутогаров решил засудить бывшего инспектора ПДН за смерть сына. 28 августа Ленинский районный суд начал рассматривать иск:

- Истец сообщает, что в рамках уголовного дела был признан потерпевшим и получил моральный вред, потеряв сына. Якобы в результате халатности ответчика. Отец ребенка требует 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Но ответчик по иску ненадлежащий, суд отложили на месяц,- рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

Трагедия произошла в поселке Кудряши 19 марта 2021 года. По данным следствия, 30-летний Иван Бакланов стал избивать 6-летнего пасынка шлангом от стиральной машины. Поводом стало то, что ребенок плохо читал книжку. Отчим нанес мальчику не менее 50 ударов, от которых ребенок скончался на месте.

Отчим получил пожизненный срок, матери присудили 14 лет колонии. Фото: Мария НОВИКОВА

По данным следствия, мать ребенка Наталья Мутогарова помогала в убийстве с особой жестокостью. Суд назначил Бакланову пожизненный срок в колонии особого режима, Мутогаровой присудили 14 лет колонии общего режима.

Следователи выяснили, что отчим с матерью избивали ребенка уже несколько лет, несмотря на жалобы родных ребенка не изъяли. Бывшая инспектор ПДН получила два года условно за неисполнение служебных обязанностей при проверке семьи.

Родной отец ребенка Закир Мутогаров ранее был судим, он поддерживал связь с ребенком из колонии и требовал у отчима не обижать ребенка. В январе 2022 года его задержали за убийство пенсионерки в селе Форпост-Каргат ради 20 тысяч рублей. В мае 2023 года отец ребенка подал иск к бывшему инспектору ПДН из СИЗО.

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