В Новосибирске осудят экс-главу регионального Росздравнадзора за мошенничество

Утверждено обвинение экс-главе Росздравнадзора по Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области передали в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области и еще двух граждан.

Первого обвиняют по нескольким статьям: превышение должностных полномочий, мошенничество и покушение на мошенничество. Второго — в использовании поддельного документа, мошенничество и покушение на него, третьего —только в покушении на мошенничество.

— Руководитель ТО Росздравнадзора в сентябре 2021 года без проведения необходимых процедур и заключения трудового контракта допустила своего знакомого, второго обвиняемого, на должность старшего госинспектора отдела организации контроля в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Затем она устроила его начальником отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности и поручила подчиненной выдать ему служебное удостоверение, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Второй обвиняемый отдал в отдел кадров поддельный диплом о высшем образовании. Кроме того, оба заключили еще с одной своей знакомой договор на безвозмездную уборку помещения. Но здание Росздравнадзора никто не мыл, а деньги обвиняемые похитили. Позже они хотели похитить 600 тысяч рублей из бюджета, найдя третьего соучастника. Составив фиктивные акты приема работ, троица присвоила себе 200 тысяч рублей, но замысел до конца они не довели.

Второй обвиняемый собирался также отремонтировать автомобиль своей жены на похищенные из бюджета деньги, но был задержан. Прокуратура направила уголовное дело в Центральный районный суд. На деньги и счета в банке бывшего руководителя ТО Росздравнадзора наложили арест. Арестованы также банковские счета второго соучастника и автомобиль его супруги.

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