У жителя Новосибирской области конфисковали смартфон с перепиской о наркотиках. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В Купинском районе Новосибирской области у местного жителя конфисковали смартфон Redmi Note 10S. Сделали это согласно исполнительному листу, поступившему в подразделение судебных приставов.

Известно, что судебный пристав вызвала должника на прием. Он ознакомился с требованием суда. Пообещал принести смартфон. В противном случае ему грозила административная ответственность.

Оказалось, что житель Купино ранее купил и хранил без цели сбыта наркотик в крупном размере. А в памяти смартфона осталась переписка, касаемая приобретения наркотика. Помимо основного наказания, суд решил конфисковать у сибиряка телефон.

– Судебный пристав-исполнитель решение суда исполнила: должник принес смартфон. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением требований, указанных в исполнительном документе, – сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

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