Состояние критичное: в Новосибирске спасают осоеда, врезавшегося в окно

В Новосибирске спасают осоеда, врезавшегося в окно. Фото: Центр реабилитации диких животных Новосибирск.

В Новосибирске в Центр реабилитации диких животных поступил травмированный осоед. По словам волонтеров, они пытаются спасти птицу. Но состояние ее критичное.

– Известно, что осоед врезался в окно. Нашли его жители дома, в который он врезался. Речь о доме № 30 в ЖК Бавария, в Краснообске. Людей было несколько, они заявили, что он врезался в окно 4-го этажа, но был ли среди них владелец этого окна или жители просто видели сам процесс, мы не выясняли, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Центра реабилитации диких животных Кристина Сотникова.

У птицы черепно-мозговая травма. А также много внешних и внутренних паразитов.

– Но что именно вызвало дезориентацию птицы, выясним после посещения ветеринара, пока занимаемся стабилизацией состояния, – добавила Кристина Сотникова.

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