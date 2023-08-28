Деревья ими усыпаны: в Новосибирской области начался сезон опят

Сезон опят начался в НСО. Фото: предоставлено Константином Гевленко.

В Новосибирской области любители тихой охоты закрывают летний сезон. И открывают осенний – в регионе пошли опята. По словам грибников, деревья усыпаны маленькими грибочками.

Грибники говорят, что находят опята в Барлаке, есть они и в Бугринской роще, а еще в Пашино и Ордынском районе Новосибирской области.

Опята грибники маринуют, перекручивают на икру, а также замораживают на зиму. Чтобы потом готовить из них разнообразные вкусности.

Деревья усыпаны опятами. Фото: предоставлено Константином Гевленко.

В этом году, отмечают сибиряки, леса Новосибирской области богаты грибами.

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