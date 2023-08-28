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НовостиОбщество28 августа 2023 4:25

Новосибирцам перечислили симптомы ветрянки у взрослых

Они проявляются более ярко, чем у детей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцам перечислили симптомы ветрянки у взрослых .

Новосибирцам перечислили симптомы ветрянки у взрослых .

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям Новосибирска рассказали, как ветрянка проявляется у взрослых. Об этом рассказал терапевт Игорь Видяскин NEWS.ru.

У взрослых ветрянка проявляется высокой температурой, головной болью, слабостью, потерей аппетита и красными пятнами на коже. Пятна быстро превращаются в пузырьки с жидкость. Затем волдыри лопаются. А на их месте появляются корочки.

Врач отметил, что симптомы ветрянки у детей проявляются более ярко, чем у детей.

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