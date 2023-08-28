В Новосибирске отремонтируют тепловые пункты на 800 миллионов рублей

Модернизации муниципальных ЦТП повысит качество теплоснабжения домов и обеспечит экономию теплоносителя. Фото: Пресс-служба СГК

По концессионному соглашению с Новосибирском энергокомпания приступает к выполнению программы реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП). В программу модернизации вошли только объекты с высокой степенью износа. В итоге полностью отремонтируют 61 муниципальный ЦТП из 501, находящегося в эксплуатации СГК.

Программа модернизации разработана большая. Она состоит из пяти направлений, которые затронут 17 ЦТП в центре города, 12 - по программе «Надежный левый берег», 32 - по программе «Безопасный трубопровод», 5 - по программе «Надежный левый берег» с заменой тепломеханического оборудования, 2 - с обновлением линии циркуляции от ЦТП протяженностью 1,5 км.

- Это первая за много лет программа модернизации муниципальных ЦТП в Новосибирске. Их обновление повысит качество теплоснабжения домов и обеспечит экономию теплоносителя. Большую часть работ - на трубопроводах от 32-х ЦТП - планируем завершить уже к началу этого отопительного сезона. Остальные мероприятия подрядчики должны закончить к концу года, - рассказал начальник управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК Олег Милинис.

СГК определили почти всех подрядчиков, и они готовы приступить к работам. Фото: Пресс-служба СГК

Главное, что на теплоснабжение реконструкция не повлияет. Во время работ специалисты будут переключать внутри ЦТП, чтобы у жителей оставались отопление и горячая вода.

СГК уже определили часть исполнителей работ. Основным объемом работ займется новосибирская компания «Инженерные сети Проект». Еще один подрядчик - это петербургская научно-производственная фирма «Интегра».

До конца 2023 года СГК вложит в объекты 838 млн рублей. Обновление оборудования в среднем на треть повысит качество теплоснабжения домов.