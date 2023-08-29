Не расставайтесь с зонтиком: в Новосибирск придет дождь и прохлада

Последние дни августа будут дождливыми. Фото: Виктория МИНАЕВА

Уже ощущается дыхание осени, в городе стало заметно прохладнее. Во вторник, 29 августа, синоптики обещают днем +20…+22 градуса и постоянные дожди.

— Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Южный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью будет +11…+16 градусов, днем — +20…+25. В некоторых районах прольет дождь с грозами и подует ветер с порывами до 16 метров в секунду.

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