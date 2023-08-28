«Сказала, что ребёнка съели»: в Новосибирске в ларек с шаурмой нагрянула голая женщина, обёрнутая пакетом

В Новосибирске в ларьке с шаурмой заметили полуголую женщину. Фото: ACT-54Black. // стоп-кадр.

В Нижней Ельцовке в ларьке с шаурмой заметили полуголую женщину. По словам очевидцев, она вела себя неадекватно. Новосибирцы уверены, что посетительница находилась в наркотическом опьянении:

– Она была под наркотиком. Просила вызвать полицию, так как её держали в подвале, били и ребёнка съели, – рассказали очевидцы в телеграм-канале ACT -54 Black.

На кадрах к посту видно, что голая женщина обернулась черным целлофановым пакетом. Она залазила на стол в ларьке.

По словам очевидцев, на место вызвали Росгвардию. При помощи сотрудников ведомства неадекватную посетительницу забрала бригада медиков.

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