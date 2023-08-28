Мёртвого мужчину нашли в запертой квартире на Курчатова в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в Калининский район на улицу Курчатова вызвали спасателей. Родственники 74-летнего пенсионера сообщили, что он не отвечает на звонки и не открывает дверь. Специалисты службы спасения обеспечили доступ в помещение:

– В квартире обнаружили мужчину 1949 года рождения без признаков жизни. На обеспечение доступа ушло чуть более получаса. Спасатели работали на месте с 18:24 до 18:56, – говорится в сводке МАСС.

Тело мужчины передали родственникам и сотрудникам полиции. Причину смерти установит вскрытие.

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