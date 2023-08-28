+25 и гроза: в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождей

В Новосибирске ожидается дождь. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске последняя неделя лета начнется с грозы. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

- Днем температура воздуха составит +23…+25 градусов, к вечеру похолодает до +13. Ветер подует южный с порывами до 14 метров в секунду. В течение дня ожидается гроза, - обещают метеорологи.

По данным сайта, «Яндекс Погода» в Новосибирске днем будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Весь день будет идти дождь. Атмосферное давление составит 740-743 миллиметра ртутного столба.

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