Новосибирские власти проведут аукцион на обустройство двух районов в Академгородке

Академгородок ждет преображение. Фото: Влад Комяков

Новосибирске власти проведут аукцион на комплексное развитие территории (далее – КРТ) в Академгородке. Постановления об этом появились на сайте мэрии.

Один из участков, который выставили на торги, расположен в границах улицы Российской, улицы Рубиновой, Шатурской и Гнесиных. Общий участок составляет 36 402 квадратных метров. Начальная цена за этот участок 213 миллионов рублей.

Еще один участок, который хотят развить находится в пределах улицы Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова. Его площадь составляет 41 053 квадратных метра. Цена за него 104 миллиона рублей.

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