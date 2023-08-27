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НовостиОбщество27 августа 2023 14:57

В новосибирском ТЦ началась давка после концерта Миланы Хаметовой

В Новосибирске после концерта Миланы Хаметовой началась давка
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Милана Хаметова выступала в торговом центре Новосибирска.

Милана Хаметова выступала в торговом центре Новосибирска.

Фото: Даниил ОПАРИН

В ТЦ «Мега» сегодня 27 августа выступала певица Милана Хаметова. 13-летняя блогерша собрала толпу фанатов и обещала сфотографироваться со всеми желающими.

После ее концерта началась давка.

- Ужасная давка в «Меге» из-за концерта Миланы Хаметовой, - сообщили подписчики группы «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, как фанаты стоят с телефонами и что-то снимают. По всей видимости саму блогершу.

Напомним, что выступление юной певицы началось в 16.00.

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