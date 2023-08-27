В новосибирском ТЦ началась давка после концерта Миланы Хаметовой

Милана Хаметова выступала в торговом центре Новосибирска.
Фото: Даниил ОПАРИН
В ТЦ «Мега» сегодня 27 августа выступала певица Милана Хаметова. 13-летняя блогерша собрала толпу фанатов и обещала сфотографироваться со всеми желающими.
После ее концерта началась давка.
- Ужасная давка в «Меге» из-за концерта Миланы Хаметовой, - сообщили подписчики группы «Новосибирск с огоньком».
На кадрах видно, как фанаты стоят с телефонами и что-то снимают. По всей видимости саму блогершу.
Напомним, что выступление юной певицы началось в 16.00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер