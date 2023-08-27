Самолет экстренно приземлился. Фото: Александр ГЛУЗ

У самолета из Санкт-Петербурга отказала навигация в небе над Новосибирском. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident».

- При выполнении полета по маршруту, по докладу КВС на дальности 200 километров от аэропорта Новосибирск (Толмачево) произошел отказ одного комплекта навигационного оборудования, - говорится в телеграм-канале.

Боинг запросил разрешение приземлиться в «Толмачево». Посадка прошла благополучно.

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