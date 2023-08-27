Автомобили столкнулись под Новосибирском. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
Под Новосибирском столкнулось пять автомобилей. Об этом сообщили в группе «АСТ-54». ДТП произошло в районе села Плотниково.
- На Гусинобродском тракте водитель за рулём Chery Tiggo 4 догнал седан Toyota ED, который отбросило в заднюю часть кроссовера Subaru Forester. Возглавляют «паровозик» — Hyundai Tucson и Toyota Land Cruiser, - сообщили в очевидцы в группе «АСТ-54».
Как сообщают свидетели ДТП, в одной из иномарок был зажат водитель.
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