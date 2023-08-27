«Ехали за грибами»: появилось видео с места смертельного ДТП в Купинском районе

В ДТП погибло трое мужчин. Фото: скриншот из видео "АСТ-Black"

Появилось видео с рассказом очевидца с места смертельного ДТП в Купинском районе. Напомним, авария произошла днем 27 августа. Три человека погибли, один находится в больнице.

- В одной из машин сидел пьяный водитель. Во второй машине ехало три человека. В семерке было три человека – двое мужчин и сын. Мальчик выжил, его в больницу забрали, а отец умер. Они ехали за грибами, - рассказал очевидец в группе «АСТ-Black».

По словам очевидца, авария произошла перед ним. Он утверждает, что белая иномарка выехала на встречную полосу и влетел в авто лоб в лоб.

- Он уснул или что произошло, не ясно, - резюмирует водитель.

Сейчас к делу подключилась прокуратура. Они начали проверку.

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