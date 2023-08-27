ЧП произошло на железнодорожном перегоне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске неизвестный поджог релейный шкаф на железнодорожном перегоне. Инцидент произошел на участке «Обь-Новосибирск-Западный». Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил источник.

По предварительной информации, виновника пока задержать не удалось.

Напомним, что в мае этого года в Новосибирске задержали подростков, поджегших релейный шкаф. ЧП произошло 23 апреля 2023 года. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Подростков отправили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber