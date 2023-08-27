Мама детей вызвала спасателей.
Фото: Влад Комяков
В Новосибирске младенец оказался заперт в квартире вместе с трехлетним братом. Инцидент произошел в квартире на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Мама малышей вызвала спасателей.
- Доступ обеспечен. Дети переданы матери. В медицинской помощи не нуждаются, - сообщили спасатели «МАСС».
Напомним, что на Никитина 8-летний мальчик тоже оказался заперт в квартире. Доступ в квартиру обеспечили. Оказалось, что ребенок спал.
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