Мама детей вызвала спасателей. Фото: Влад Комяков

В Новосибирске младенец оказался заперт в квартире вместе с трехлетним братом. Инцидент произошел в квартире на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Мама малышей вызвала спасателей.

- Доступ обеспечен. Дети переданы матери. В медицинской помощи не нуждаются, - сообщили спасатели «МАСС».

Напомним, что на Никитина 8-летний мальчик тоже оказался заперт в квартире. Доступ в квартиру обеспечили. Оказалось, что ребенок спал.

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