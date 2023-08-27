Обучение раздора: сибирячка требует вернуть деньги за обучение от новосибирской бьюти-блогерши

Анна (на фото справа) купила курс за 150 тысяч. Фото: предоставлено Ириной Кесаевой/предоставлено Анной

21-летняя Анна Доронина из Иркутска требует с бьюти-блогерши Ирины Кесаевой 150 тысяч рублей. Девушки познакомились в 2020 году. Анна только перебралась из Иркутска в Новосибирск по работе. Ира и Аня быстро нашли общие интересы, много гуляли и начали дружить.

- Я работаю в сфере продаж. Помогаю людям продвигать свои продукты. На тот момент я горела идеей бизнеса и с Ириной мы нашли общий язык на этой почве. У нее ведь есть свой салон красоты, - рассказала КП-Новосибирск Анна.

Курсы по наставничеству от Кесаевой девушка увидела год назад. Долго думала, стоил ли покупать их. В мае этого года Анна взяла в банке кредит на 150 тысяч и решила прокачать себя у подружки-блогерши.

- Я хотела узнать для себя что-то новое из сферы продаж, какие-то может фишки. Вообще курс стоил 400 тысяч рублей, но так как мы с Ирой были знакомы, то договорились об оплате частями. Первая была как раз 150 тысяч рублей, - объясняет иркутянка. – Я говорила, что мне нужны именно новые фишки, а не то, что я знаю.

Обучение длилось около месяца. Анна поняла, что смысла в работе нет никакого. - Все что она мне обещала, упиралось в упаковку профиля, продажи через соцсети. Не было структуры обучения. Договор Ира мне так и не прислала, мы ничего не подписали. Я слышала только, что «юристы его корректируют», - вспоминает Анна.

Девушка написала наставнице заявление на возврат денег. По словам иркутянки, коуч обещала рассмотреть его в течение 10 рабочих дней. Сибирячке ничего не вернули. Анна планирует вернуть деньги и готовится выйти в суд, чтобы ей отдали 150 тысяч рублей.

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