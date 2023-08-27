Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2023 10:35

Дождь сменится солнцем: новосибирские синоптики дали прогноз на последнюю неделю лета

Синоптики рассказали по последней летней неделе в Новосибирске
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Последние дни лета будут солнечными.

Последние дни лета будут солнечными.

Фото: Влад Комяков

Новосибирские синоптики дали прогноз на последние летние дни.

По данным сайта «Gismeteo» 28 и 29 августа будет идти дождь. Температура воздуха составит +20…+22 градуса днем. 31 августа будет теплым. Днем столбики термометров поднимутся до + 25, а к вечеру похолодает до +14.

Судя по сайту «Яндекс. Погода» самым дождливым днем будет вторник, 29 августа. Температура составит +21…+22 градуса. В среду, 30 августа распогодится и будет +26 градусов. Ветер подует восточный со скоростью до 2 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber