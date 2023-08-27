Дождь сменится солнцем: новосибирские синоптики дали прогноз на последнюю неделю лета

Последние дни лета будут солнечными. Фото: Влад Комяков

Новосибирские синоптики дали прогноз на последние летние дни.

По данным сайта «Gismeteo» 28 и 29 августа будет идти дождь. Температура воздуха составит +20…+22 градуса днем. 31 августа будет теплым. Днем столбики термометров поднимутся до + 25, а к вечеру похолодает до +14.

Судя по сайту «Яндекс. Погода» самым дождливым днем будет вторник, 29 августа. Температура составит +21…+22 градуса. В среду, 30 августа распогодится и будет +26 градусов. Ветер подует восточный со скоростью до 2 метров в секунду.

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