Прокуратура начала проверку после ДТП в Купинском районе

На место выезжал прокурор. Фото: прокуратура НСО

Новосибирская прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Купинском районе.

- Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что днем 27 августа на трассе столкнулись два автомобиля. Водители и пассажир авто «ВАЗ-2105» скончались на месте. Еще один пассажир доставлен в больницу.

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