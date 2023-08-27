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НовостиОбщество27 августа 2023 7:54

В Новосибирской области за 125 миллионов рублей продают горнолыжный комплекс

Он находится в 70 километрах от города
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В комплексе есть все.

В комплексе есть все.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области за 125 миллионов рублей продают горнолыжный комплекс. Объявление появилось на одном из сайтов 18 августа.

- Земельный участок 26 гектар участок (13 гектар в собственности, 13 гектар в аренда на 49 лет). Есть 3 склона для катания, бугельный подъемник, - сообщает продавец.

На территории базы есть гостиничный комплекс. В него входят гостиница, дома, кафе, ресторан, бильярд.

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