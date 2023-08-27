Появились фото с тушения контейнера с пиротехникой в Новосибирске

На месте было 26 человек. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Новосибирские пожарные показали фото с места возгорания контейнера с пиротехникой. Напомним, что пожар произошел днем 27 августа в Дзержинском районе. Столб дыма был виден издалека.Пожарным удалось локализовать огонь за 15 минут.
- На вызов реагировали 26 человек и 7 единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
Пожарные все потушили за 15 минут. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Известно, что есть пострадавший. Это мужчина и его отвезли в областную больницу.
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