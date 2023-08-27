«Был сильный грохот»: в Новосибирске загорелся контейнер с пиротехникой

Дым был виден издалека. Фото: скриншот из видео Маргариты
Сегодня днем 27 августа в Новосибирске загорелся контейнер с пиротехникой. ЧП произошло на улице Королева в Дзержинском районе.
- Мы услышали сильный грохот, вышли из здания и увидели, как взрывается пиротехника. Приехало около 5-7 пожарных машин и полиция, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили данный факт.
- Загорелся металлический контейнер с пиротехникой. Существовала угроза перехода пожара на соседнее здание пустого склада. Также загорелся мусор под электроподстанцией, - сообщили в пресс-службе.
Так же в ведомстве рассказали про одного пострадавшего.
- У него ожоги, его осматривают медики, - объяснил в МЧС.
Пожар удалось потушить.
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