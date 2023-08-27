«Была на дачном участке»: поисковики рассказали подробности пропажи пенсионерки в зеленом платке

Пенсионерка пропала с дачного участка. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области ищут 76-летнюю Галину Федеровну Семину. Она ушла из дома 25 августа и не вернулась.

- Вышла с дачного участка и не вернулась. Объявлен сбор на поиск добровольцев, идет активное распространение ориентировки в сети, - рассказали КП-Новосибирск в ПСО «ЛизаАлерт».

Галина Федеровна была одета в черную жилетку, синие штаны, черные шлепки, зеленый платок.

Если вам что-то известно о местонахождении Галины Федеровны сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

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