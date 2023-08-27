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НовостиПроисшествия27 августа 2023 5:40

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе

Три человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
ДТП произошло на трассе. Фото: "Дороги с Кузнецовым"

ДТП произошло на трассе. Фото: "Дороги с Кузнецовым"

В Новосибирской области на трассе произошло смертельное ДТП. В Купинском районе столкнулись два автомобиля «BYD F3» и «ВАЗ -2105». Все произошло на 60 километре трассы Купино-Чистоозерное.

- 65-летний мужчина управлял автомобилем «BYD F3» и при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу. В результате столкнулся с другим авто, - сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

В результате ДТП водители обоих авто погибли на месте. Так же скончался пассажир «ВАЗ-2105». Ее один пассажир из этой же машины доставлен в больницу.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, следствия, медики и МЧС, - написано в сообщении.

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