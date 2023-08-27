В Новосибирске 8-летний ребенок заперся в квартире

На место выезжали спасатели. Фото: Влад Комяков

В Новосибирске 8-летний ребенок оказался заперт в квартире. Инцидент произошел в Октябрьском районе на улице Никитина. Его родители вызвали спасателей.

- Доступ в квартиру обеспечен. Ребенок крепко спал, —сообщили спасатели МАСС.

В медицинской помощи школьник не нуждался.

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