В Новосибирске 8-летний ребенок заперся в квартире

На место выезжали спасатели.
Фото: Влад Комяков
В Новосибирске 8-летний ребенок оказался заперт в квартире. Инцидент произошел в Октябрьском районе на улице Никитина. Его родители вызвали спасателей.
- Доступ в квартиру обеспечен. Ребенок крепко спал, —сообщили спасатели МАСС.
В медицинской помощи школьник не нуждался.
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