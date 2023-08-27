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НовостиОбщество27 августа 2023 4:56

В Новосибирской области 140 человек заболели энцефалитом

Энцефалит обнаружили у 140 человек в Новосибирской области
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В больницы по поводу укусов клещей обратилось 15 713 человек.

В больницы по поводу укусов клещей обратилось 15 713 человек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области у 140 человек обнаружили клещевой энцефалит. Еще у 124 обнаружили клещевой боррелиоз.

- С начала эпидемиологического сезона в больницы по поводу укусов клещей обратилось 15 713 человек, - сообщают в Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю больше всего укусов клещей зарегистрировано на территории Новосибирского, Искитимского и Мошковского района.

Обработка была проведена на 9,5 тысячах гектарах.

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