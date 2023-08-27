Губернатор Новосибирской области поддержал людей, помогающих СВО

Люди плетут маскировочные сети. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал людей, помогающих СВО. Он приехал в Чистоозерный район и увидел, как люди плетут маскировочные сети, варят металлические печи, делают сублимированные борщи, сухари.

- Губернатор подчеркнул, что власти сегодня должны поддерживать все позитивные инициативы граждан, особенно в сфере патриотического воспитания молодёжи и помощи военнослужащим, - говорится на сайте правительства НСО.

Так ж Андрей Травников встретился с участниками СВО и их семьями.

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